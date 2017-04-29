В Днепре экстремалы прошлись по канату между 26-этажками
Днепровские экстремалы прошлись по канату между 26-этажными зданиями.
Днепровские экстремалы прошлись по канату между 26-этажными зданиями.
Об этом сообщает «5 канал».
«Местные отчаянные ребята прошлись по канату высотой 88 метра от земли», — говорится в сообщении.
Веревку натянули между двумя домами высотой в 26 этажей. Зафиксировали достижение представитель Книги национальных рекордов.
«Таким образом днепровские экстремалы побили собственный рекорд. В прошлом году канатоходцы прошлись на уровне 17-го этажа. В целом длина маршрута составляла 35 метров, ширина каната 2,5 сантиметра», — отмечается в сюжете.