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19:00 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Днепре экстремалы прошлись по канату между 26-этажками

Днепровские экстремалы прошлись по канату между 26-этажными зданиями.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом сообщает «5 канал».

«Местные отчаянные ребята прошлись по канату высотой 88 метра от земли», — говорится в сообщении.

Веревку натянули между двумя домами высотой в 26 этажей. Зафиксировали достижение представитель Книги национальных рекордов.

«Таким образом днепровские экстремалы побили собственный рекорд. В прошлом году канатоходцы прошлись на уровне 17-го этажа. В целом длина маршрута составляла 35 метров, ширина каната 2,5 сантиметра», — отмечается в сюжете.

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