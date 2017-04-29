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18:52 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге около 150 человек пытались провести несанкционированную акцию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Порядка 150 человек пытались провести несанкционированную акцию в Санкт-Петербурге, сообщает в субботу пресс-служба регионального ГУМВД.

Источник: РИА Новости

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сотрудники полиции, после неоднократных требований к собравшимся прекратить участие в несанкционированном мероприятии у станции метро «Горьковская», начали проводить задержания.

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«Сегодня у станции метро “Горьковская” в Петроградском районе Санкт-Петербурга группой граждан около 150 человек была произведена попытка проведения несанкционированной акции. Участников мероприятия сотрудники полиции по громкой связи предупредили о несогласованности данного действия, часть граждан разошлась», — говорится в сообщении ведомства.

«Однако около 100 человек предприняли попытку нарушить общественный порядок, несмотря на неоднократные законные требования сотрудников полиции. Данные противоправные действия были пресечены полицейскими», — указано в сообщении.

Созданное Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия» ранее анонсировало проведение в ряде российских городов акции 29 апреля. Правоохранительные органы предупреждали организаторов несогласованной акции об ответственности и возможных последствиях, и также заявили, предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призывы к незаконным действиям, естественно, приведут к абсолютно законной реакции властей.

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