В Петербурге около 150 человек пытались провести несанкционированную акцию
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Порядка 150 человек пытались провести несанкционированную акцию в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Порядка 150 человек пытались провести несанкционированную акцию в
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сотрудники полиции, после неоднократных требований к собравшимся прекратить участие в несанкционированном мероприятии у станции метро «Горьковская», начали проводить задержания.
«Сегодня у станции метро “Горьковская” в Петроградском районе
«Однако около 100 человек предприняли попытку нарушить общественный порядок, несмотря на неоднократные законные требования сотрудников полиции. Данные противоправные действия были пресечены полицейскими», — указано в сообщении.
Созданное Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия» ранее анонсировало проведение в ряде российских городов акции 29 апреля. Правоохранительные органы предупреждали организаторов несогласованной акции об ответственности и возможных последствиях, и также заявили, предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. По словам