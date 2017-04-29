В Петербурге около 150 человек пытались провести несанкционированную акцию

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сотрудники полиции, после неоднократных требований к собравшимся прекратить участие в несанкционированном мероприятии у станции метро «Горьковская», начали проводить задержания.

Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве

«Сегодня у станции метро “Горьковская” в Петроградском районе Санкт-Петербурга группой граждан около 150 человек была произведена попытка проведения несанкционированной акции. Участников мероприятия сотрудники полиции по громкой связи предупредили о несогласованности данного действия, часть граждан разошлась», — говорится в сообщении ведомства.

«Однако около 100 человек предприняли попытку нарушить общественный порядок, несмотря на неоднократные законные требования сотрудников полиции. Данные противоправные действия были пресечены полицейскими», — указано в сообщении.