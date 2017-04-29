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20:42 (мск), источник: РБК

Путин выразил соболезнования главе Киргизии в связи с жертвами оползня

Президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с последствиями схода оползня в Ошской области, в результате которого погибли 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: AP 2017

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — говорится в сообщении.

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Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, в 04:00 мск. Земляные породы общим объемом около 1 млн куб. м сошли с горного склона на населенный пункт Аю в южной Ошской области республики. Оползень накрыл 11 жилых домов.

В результате схода оползня на населенный пункт погибли 24 человека, среди них девять детей. По данным МЧС республики, все погибшие находились в жилых домах, на которые сошла порода, и некоторое время были под завалами.

Президент республики Алмазбек Атамбаев заявил, что оказавшихся под оползнем людей предупреждали о возможных бедствиях заранее и рекомендовали переселиться в более безопасное место.

В МЧС также не исключают возможность повторного схода оползня в этом районе.

Комментарии
5
А Б
Соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Вот что хорошо умеет делать российская власть, так это выражать соболезнования.
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Андрей Гончаров
Российская - умеет. И это большой плюс.
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Александр
Жалко Жили и вдруг -раз и все Скорбим
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