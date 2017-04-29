Путин выразил соболезнования главе Киргизии в связи с жертвами оползня

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, в 04:00 мск. Земляные породы общим объемом около 1 млн куб. м сошли с горного склона на населенный пункт Аю в южной Ошской области республики. Оползень накрыл 11 жилых домов.

В результате схода оползня на населенный пункт погибли 24 человека, среди них девять детей. По данным МЧС республики, все погибшие находились в жилых домах, на которые сошла порода, и некоторое время были под завалами.

Президент республики Алмазбек Атамбаев заявил, что оказавшихся под оползнем людей предупреждали о возможных бедствиях заранее и рекомендовали переселиться в более безопасное место.

В МЧС также не исключают возможность повторного схода оползня в этом районе.