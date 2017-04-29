«Красота города в наших руках»: в Петербурге прошел субботник
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко начал день благоустройства с посадки елей в Приморском парке Победы.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко начал день благоустройства с посадки елей в Приморском парке Победы.
Для того чтобы сделать весенний субботник интересным и разнообразным, администрации районов и муниципальные образования организовали экологические и другие акции с ободряющими названиями: «На субботник, как на праздник!», «Субботняя разминка», «Красота города в наших руках!» Участников уборки встречали музыкой, стихами, викторинами и квестами.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко начал день благоустройства с посадки елей в Приморском парке Победы рядом с новым футбольным стадионом на Крестовском острове и уборки территории перед будущим музеем железных дорог России, передает корреспондент ТАСС.
Музей откроется осенью в историческом здании локомотивного депо бывшей Балтийской железной дороги и специально построенных павильонах. Там будет выставлено более 100 единиц подвижного состава и свыше 20 тыс. других экспонатов. Вместе с главой города территорию вокруг будущего музея приводили в порядок сотрудники Октябрьской железной дороги, студенты Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I, а также ветераны железнодорожной отрасли, которые рассказывали молодежи истории о работе на магистралях.
Благоустройство со смыслом
Многие петербуржцы захотели поучаствовать в благоустройстве петербургских памятников истории и культуры, тем более на некоторых объектах субботники были дополнены культурной программой. У
Большую активность молодежь проявила в уборке исторических парков в центре Петербурга — Екатерингофа, Александровского сада и др. «Для ребят была подготовлена концертная программа, чай, пирожки, — добавили представители района. — По сравнению с прошлым годом народу было поменьше, потому что в дождь активность, конечно, ниже».
Русский музей подготовил субботник в Михайловском саду — одном из старейших в
Около 800 петербуржцев, в том числе активисты «Бессмертного полка», провели субботник на Пискаревском мемориальном кладбище, крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны, где покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Как сообщил ТАСС директор Пискаревского мемориала Олег Баев, участники субботника привели в порядок территорию, убрали траву и листья, подновили краску на металлических элементах. «Теперь мемориал подготовлен к церемониям в честь Дня Победы», — сказал Баев. 8 мая на Пискаревском кладбище пройдет общегородское возложение венков и цветов в память о погибших в годы блокады.
Бизнесмены на уборке территории
Субботники 29 апреля были организованы во всех районах города, всего было определено 750 участков. По словам губернатора, перед городскими службами и их добровольными помощниками была поставлена задача посадить более 5 тыс. деревьев, почти 125 тыс. кустарников, 400 тыс. первых цветов.
По данным городского комитета по благоустройству, в весеннем субботнике в
Комитет по промышленной политике и инновациям
Несмотря на ненастную погоду — сильный ветер и дождь, экодесант из 300 человек ударно потрудился и, надев дождевики, собрал более 6 т мусора вдоль береговой линии Финского залива. Боевой дух участников трудовых десантов организаторы поддерживали горячим чаем с пирожками. После уборки сотрудники предприятий подкрепились кашей, приготовленной на полевой кухне.
Уборка по всей стране
Акции по благоустройству проходили во всех регионах России, где этому не помешала погода. В последний момент
В Архангельске светило солнце, снег начал таять, и активные жители города поспешили заняться благоустройством парков и дворов под музыкальное сопровождение. «Те газоны и участки парков, скверов, которые еще не оттаяли от снега, приберем в рамках следующего субботника — 13 мая», — пообещал глава Архангельска Игорь Годзиш.
В Карелии прошел тематический субботник «В поисках пиратских сокровищ» в парке Слюдяной фабрики, расположенном в центре Петрозаводска. За 1,5 часа более 50 его участников собрали один контейнер веток и 40 мешков мусора с территории, которая до этого не стояла в планах городского благоустройства. Всем желающим предлагалось преодолеть веревочную полосу препятствий, а собравшие больше всего мусора команды горожан получили геометки и с помощью
В Ульяновске один из самых масштабных субботников прошел на территории экологического парка «Черное озеро». В акции приняли участие учащиеся конного клуба «Кентавр», общественные организации, студенты. Председатель Экологической палаты Ульяновской области Александр Брагин рассказал корреспонденту ТАСС, что к участию в субботнике привлекли 12 лошадей из конного клуба.
«Лошади вывозили мусор на телегах из центральной части парка, подвозили его к тракторам. Кроме того, кони помогали сдвинуть сваленные старые тяжелые деревья с места, чтобы освободить проход», — сказал он.
В Кемеровской области на субботник вышли десятки тысяч человек. Региональный центр Кемерова собрал около 10 тыс. горожан, а в соседнем Новокузнецке убирать улицы, по данным мэрии, вышло втрое больше людей. Во многом этому поспособствовал видеоклип «Кузню приберите», в котором снялся мэр города Сергей Кузнецов, сотрудники городской администрации и коммунальных служб.
Подготовка к важным событиям
Около 70 тыс. человек приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике в Волгоградской области. Был собран 5 тыс. 851 куб. м различного мусора на территории порядка 800 га. Особое внимание активные общественники, волонтеры, члены
В Татарстане на субботник вышли порядка 285 тыс. человек. Главными площадками в Казани стали территория возле стадиона «Казань-Арена», где пройдут матчи Кубка Конфедераций, и парк Победы. В парке отмыли и подготовили военную технику ко Дню Победы. Глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с волонтерами и представителями народных автономий посадили 400 кустов сирени на аллее дружбы.
Около 3 тыс. человек вышли на уборку Севастополя. От мусора были очищены Малахов курган, арка на въезде в город, набережная Андрея Первозванного и другие. Также мусор убирали на пляжах накануне старта туристического сезона. «Мы приводим в порядок мемориальные комплексы, скверы, парки, пляжи. Делаем город чище», — сказал журналистам врио губернатора Дмитрий Овсянников, который принял участие в уборке одного из пляжей в северной части Севастополя.