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29 апреля, источник: ТАСС

Эдварду Сноудену вручили премию норвежского PEN-центра

Представители PEN-центра передали Эдварду Сноудену награду в Москве.

Источник: ИТАР-ТАСС

ОСЛО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Представители норвежского отделения PEN-клуба лично вручили Эдварду Снодену ранее присужденную ему премию за вклад в защиту свободы слова. Закрытая церемония состоялась в одной из московских гостиниц в пятницу 21 апреля, однако норвежский PEN-центр сообщил об этом лишь вечером в субботу.

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«21 апреля Эдварду Сноудену была вручена премия имени Карла фон Осецкого за 2016 год. Председатель правления и генеральный секретарь норвежского PEN-центра Вильям Нюгор и Хаге Ньют Нури передали ему награду в Москве», — говорится в сообщении организации.

Еще в марта прошлого года норвежский PEN-центр объявил Сноудена лауреатом премии имени Карла фон Осецкого — критика гитлеровского режима и антифашиста, удостоившегося Нобелевской премии мира в 1936 году. В организации пытались сделать все возможное, чтобы Сноуден мог лично получить премию, приехав в Осло. Тем не менее норвежские власти отказались давать экс-сотруднику спецслужб США гарантии того, что он не будет экстрадирован на родину. В прошлом году норвежские суды отказались принимать к рассмотрению поданный Сноуденом иск против норвежского государства с требованием дать ему возможность посетить королевство и получить премию, не опасаясь выдачи США.

Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии отказалось предоставлять Сноудену какие-либо гарантии и в 2015 году, когда ему была присвоена премия имени норвежского писателя и гуманиста Бьёрнстьерне Бьёрнсона. На церемонии вручения награды в норвежском Молдё кресло Сноудена оставалось пустым, однако он давал интервью по видеосвязи.

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Еще в 2013 году норвежский МИД получил от посольства США дипломатическую ноту с требованием экстрадировать американца, если он окажется в Норвегии. Власти скандинавского королевства пытались сохранить содержание документа в тайне, однако впоследствии были вынуждены передать его журналистам.

Сноуден — аналитик, работавший на Агентство национальной безопасности США, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более, чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже, по каждому из пунктов обвинения ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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