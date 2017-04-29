Эдварду Сноудену вручили премию норвежского PEN-центра
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ОСЛО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Представители норвежского отделения
«21 апреля Эдварду Сноудену была вручена премия имени Карла фон Осецкого за 2016 год. Председатель правления и генеральный секретарь норвежского
Еще в марта прошлого года норвежский
Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии отказалось предоставлять Сноудену
Еще в 2013 году норвежский МИД получил от посольства США дипломатическую ноту с требованием экстрадировать американца, если он окажется в Норвегии. Власти скандинавского королевства пытались сохранить содержание документа в тайне, однако впоследствии были вынуждены передать его журналистам.
Сноуден — аналитик, работавший на Агентство национальной безопасности США, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более, чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже, по каждому из пунктов обвинения ему грозит до 10 лет тюремного заключения.