Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Киев стягивает войска к границам Крыма
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Русские «Аваксы» могут работать по любым целям — СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
"Лицо, как железная маска": Губин рассказал о своей болезни
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14События недели в фотографиях
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Протест одного
00:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Билан попал в базу сайта «Миротворец»

Российский певец Дима Билан попал в базу данных за концертную деятельность в Крыму. Данные о нем приводятся на сайте с формулировкой за «незаконное пересечение государственной границы Украины».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Российский певец Дима Билан внесены в базу скандального сайта «Миротворец» из-за посещения им Крыма.

Как указано на сайте, Билан попал в базу данных за концертную деятельность в Крыму. Данные о нем приводятся на сайте с формулировкой за «незаконное пересечение государственной границы Украины». На сайте также выложены фотографии и видео с выступления исполнителя в Крыму.

Читайте также
СБУ позволила Аллегровой ездить в Украину после концертов в Крыму

Ранее в базу сайта «Миротворец» были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тогда все – по-взрослому: разговор с Киевом по газу теперь другой
Трамп подготовил крупное повышение военного бюджета
Путин выразил соболезнования Атамбаеву
США заблокировали взнос России в МАГАТЭ на борьбу с раком
МО открывает раздел сайта о деятельности Экспедиционного центра
При крушении самолета на Кубе погибли восемь человек
В Вашингтоне прошел многотысячный марш в защиту окружающей среды
Боевики ИГ убили одного из главарей «Талибана»
Спорт
Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь