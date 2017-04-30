Билан попал в базу сайта «Миротворец»
Российский певец Дима Билан попал в базу данных за концертную деятельность в Крыму. Данные о нем приводятся на сайте с формулировкой за «незаконное пересечение государственной границы Украины».
Российский певец Дима Билан попал в базу данных за концертную деятельность в Крыму. Данные о нем приводятся на сайте с формулировкой за «незаконное пересечение государственной границы Украины».
КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Российский певец Дима Билан внесены в базу скандального сайта «Миротворец»
Как указано на сайте, Билан попал в базу данных за концертную деятельность в Крыму. Данные о нем приводятся на сайте с формулировкой за «незаконное пересечение государственной границы Украины». На сайте также выложены фотографии и видео с выступления исполнителя в Крыму.
Ранее в базу сайта «Миротворец» были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года
Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.