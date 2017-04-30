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09:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Отключение света ждет многие дома во Владивостоке после майских праздников (адреса)

Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей будут проведены 2 мая во Владивостоке, об этом ИА Дейта сообщили в МУПВ ВПЭС.

Источник: ДЕЙТА

В связи с этим после праздников без света останутся следующие дома:

Адмирала Кузнецова ул. 88,

Александровича ул. 82,

Гульбиновича ул. 16, 18,

Каплунова ул. 13, 15, 17, 23, 13А,

Лазурная ул. 10,

Маньчжурская ул. 15, 18А, 8, 9,

Народный пр-кт.51, 53, 55,

Некрасовская ул. 100, 96, 96/2, 96/3, 98, 98А,

Посьетская ул. 28,

Пугачева ул. 1, 2, 3, 5, 7,

Пушкинская ул. 107, 68,

Светланская ул. 133, 143, 131Б,

Станюковича ул. 39, 49,

Харьковская ул. 1, 1А, 3, 7.

Татьяна Данилова.

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