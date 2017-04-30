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03:29 (мск), источник: Мослента

Бесплатная мобильная библиотека заработала на МЦК

Пассажирам доступны 200 книг современных авторов и классиков.

Источник: Агентство «Москва»

Бесплатные электронные книги теперь можно будет читать во время поездки по МЦК. В поездах заработал сервис «Мобильная библиотека», сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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«Сейчас в каталоге 200 книг, среди них произведения Булгакова и Достоевского, Рубиной и Лукьяненко», — говорится в сообщении.

Найти 30 библиотек можно на нескольких станциях, в том числе «Локомотив», «Измайлово», «Владыкино», «Окружная» и «Балтийская». Они представляют собой фотографии книжных полок с QR-кодами, в которых зашифрована ссылка на интернет-страницу с выбранной книгой. Для чтения понадобится подключение к транспортной сети городского Wi-Fi.

Из классиков пассажирам будут доступны, например, Булгаков, Тургенев, Достоевский, Чехов, Шекспир, Бальзак и даже Ницше. Также в библиотеке можно найти произведения современных авторов — Павла Санаева, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Олега Роя, Екатерины Вильмонт. Кроме того, москвичи могут скачать аудиокниги на английском языке.

Проект организуют Московский метрополитен, онлайн-библиотека «ЛитРес» и издательская группа «Эксмо-АСТ». Все 200 книг доступны также и на сайте metro.litres.ru. Сервис будет работать до конца года. Чтобы загрузить книгу на телефон или прочитать ее онлайн, нужно зарегистрироваться на сайте «ЛитРес».

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