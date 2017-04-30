Бесплатная мобильная библиотека заработала на МЦК

Бесплатные электронные книги теперь можно будет читать во время поездки по МЦК. В поездах заработал сервис «Мобильная библиотека», сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Сейчас в каталоге 200 книг, среди них произведения Булгакова и Достоевского, Рубиной и Лукьяненко», — говорится в сообщении.

Найти 30 библиотек можно на нескольких станциях, в том числе «Локомотив», «Измайлово», «Владыкино», «Окружная» и «Балтийская». Они представляют собой фотографии книжных полок с QR-кодами, в которых зашифрована ссылка на интернет-страницу с выбранной книгой. Для чтения понадобится подключение к транспортной сети городского Wi-Fi.

Из классиков пассажирам будут доступны, например, Булгаков, Тургенев, Достоевский, Чехов, Шекспир, Бальзак и даже Ницше. Также в библиотеке можно найти произведения современных авторов — Павла Санаева, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Олега Роя, Екатерины Вильмонт. Кроме того, москвичи могут скачать аудиокниги на английском языке.