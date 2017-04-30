Ученые выяснили, почему еда в самолетах кажется невкусной

Ученые раскрыли связь между генами и любимой едой

Ученые из Германии выяснили, почему еда в самолетах кажется невкусной.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого смоделировали условия на борту крупного авиалайнера, находящегося на высоте.

При этом выяснилось, что из-за перепада давления и иной влажности воздуха, слизистая человека пересыхает и вкусовые рецепторы начинают иначе реагировать на еду, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В частности, еда становится «несоленой», а кофе «горьким», лишь томатный сок становится вкуснее.

Также на крупных современных лайнерах условия приближены к земным и эти перемены ощущаются менее остро.