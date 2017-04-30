Ученые выяснили, почему еда в самолетах кажется невкусной
Исследователи связывают это с перепадом давления и влажностью воздуха.
Исследователи связывают это с перепадом давления и влажностью воздуха.
Ученые из Германии выяснили, почему еда в самолетах кажется невкусной.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого смоделировали условия на борту крупного авиалайнера, находящегося на высоте.
При этом выяснилось, что
В частности, еда становится «несоленой», а кофе «горьким», лишь томатный сок становится вкуснее.
Также на крупных современных лайнерах условия приближены к земным и эти перемены ощущаются менее остро.