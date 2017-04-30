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03:24 (мск), источник: Известия.Ру

Ученые выяснили, почему еда в самолетах кажется невкусной

Исследователи связывают это с перепадом давления и влажностью воздуха.

Источник: Reuters
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Ученые из Германии выяснили, почему еда в самолетах кажется невкусной.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого смоделировали условия на борту крупного авиалайнера, находящегося на высоте.

При этом выяснилось, что из-за перепада давления и иной влажности воздуха, слизистая человека пересыхает и вкусовые рецепторы начинают иначе реагировать на еду, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В частности, еда становится «несоленой», а кофе «горьким», лишь томатный сок становится вкуснее.

Также на крупных современных лайнерах условия приближены к земным и эти перемены ощущаются менее остро.

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