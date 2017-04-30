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09:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сезон фонтанов торжественно открылся в Хабаровске

В 21.00, по команде мэра города были запущены все 17 фонтанов краевой столицы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 30 апреля, AmurMedia.

Неожиданно теплая весна этого года позволила осуществить запуск фонтанов в Хабаровске на два дня раньше обычного: традиционно фонтанные струи устремлялись в небо над дальневосточной столицей в день Первомая. Но это — единственное отступление от весеннего «фонтанного ритуала»: как и заведено, в 21 час на городских прудах мэр города Александр Соколов скомандовал «Пуск». По его команде одновременно заработали все 17 фонтанов города: на прудах, на площади имени Ленина, на железнодорожном вокзале, у кинотеатра «Дружба» и в детском парке имени Гайдара, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Несмотря на то, что праздник был несколько «подмочен» прохладным апрельским дождем, он все-таки по-настоящему состоялся: полюбоваться водной феерией пришли более пятисот человек, многие — вместе с детьми. Непогода не смогла испортить настроения публике: из-под зонтов и капюшонов то и дело мелькали улыбки, звенел ребячий смех. Все пришедшие в этот дождливый вечер к прудам также стали зрителями первого в этом сезоне лазерного шоу, посвященного грядущему Дню рождения Хабаровска. Напомним, что светомузыкальный фонтанный комплекс на хабаровских городских прудах, ставший визитной карточкой города, уже шестой год радует горожан и приезжих. Он один из самых больших не только в России, но и в Европе, рекордный по своим характеристикам: для его работы нужно 27 тысяч кубометров воды, напряжение в 496 кВт, 148 форсунок, 320 светильников, 45 шкафов управления подсветкой и 31 насос. Общая длина комплекса достигает 220 метров, а высота струи центрального фонтана — 35 метров. Хабаровчане и гости краевого центра смогут любоваться фонтанами до поздней осени.

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