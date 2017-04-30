Сезон фонтанов торжественно открылся в Хабаровске

Хабаровск, 30 апреля, AmurMedia.

Неожиданно теплая весна этого года позволила осуществить запуск фонтанов в Хабаровске на два дня раньше обычного: традиционно фонтанные струи устремлялись в небо над дальневосточной столицей в день Первомая. Но это — единственное отступление от весеннего «фонтанного ритуала»: как и заведено, в 21 час на городских прудах мэр города Александр Соколов скомандовал «Пуск». По его команде одновременно заработали все 17 фонтанов города: на прудах, на площади имени Ленина, на железнодорожном вокзале, у кинотеатра «Дружба» и в детском парке имени Гайдара, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.