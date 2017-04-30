Апрель в Москве завершится солнечной, теплой погодой

МОСКВА, 30 апреля./ТАСС/. Погода в Московском регионе в воскресенье будет солнечной и теплой — воздух прогреется до плюс 24 градусов. Об этом сообщили в Росгидромете. «Будет солнечно, обойдется без осадков. В столице температура воздуха составит 21−23 градуса, по области будет от 19 до 24 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный, юго-восточный, 3−8 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами возможен небольшой кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 8−10, по области — от 6 до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.