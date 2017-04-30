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10:29 (мск), источник: СуперОмск

В Омске выпал первый весенний снег — видео

В последний день апреля 2017 года в Омске ознаменовался редким даже для Сибири погодным явлением — пошел снег.

Событие привлекло внимание горожан. Некоторые даже запечатлели событие на видео и фото.

Характерную для осени погоду можно наблюдать еще, минимум, два дня. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, 1 и 2 мая ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Температура воздуха 1 мая будет колебаться от -5 градусов ночью до +14 градусов днем. Ночная погода сохранится и 2 мая, но днем уже потеплеет до +19, так как ветер сменится с северо-западного на юго-западный.

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