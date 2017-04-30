В Омске выпал первый весенний снег — видео

Событие привлекло внимание горожан. Некоторые даже запечатлели событие на видео и фото.

Характерную для осени погоду можно наблюдать еще, минимум, два дня. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, 1 и 2 мая ожидаются осадки в виде дождя и снега.