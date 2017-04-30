В Омске выпал первый весенний снег — видео
В последний день апреля 2017 года в Омске ознаменовался редким даже для Сибири погодным явлением — пошел снег.
В последний день апреля 2017 года в Омске ознаменовался редким даже для Сибири погодным явлением — пошел снег.
Событие привлекло внимание горожан. Некоторые даже запечатлели событие на видео и фото.
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