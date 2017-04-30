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09:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярск идут заморозки до минусовых температур, снег с дождём

Резкое похолодание ожидается на следующей неделе.

Источник: РИА "Новости"

Затяжные дожди со снегом ожидают красноярцев в начале мая после летнего потепления в конце апреля. Информация об этом размещена на портале Гидрометцентра.

Ощутимое похолодание придёт в столицу края уже в воскресенье, 30 апреля. Днём воздух прогреется всего до +13 °C, в ночь на понедельник столбик термометра опустится до +6°C. Похолодание придёт с порывами ветра до 14 м/с.

В первый день мая дневная температура составит всего +9°C, а ночью будет всего +2°C с дождём. На следующей неделе синоптики ожидают даже минусовые ночные температуры. Во вторник и среду, 2 и 3 мая температура воздуха будет +6°C, а в ночь между этими днями — до -3°C, дождь со снегом.

Напомним, на прошлой неделе в Красноярск пришло резкое потепление, в четверг, 27 апреля воздух прогрелся до +27°C.

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