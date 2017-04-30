Опасная продукция обнаружена на рынках Приморья
На рынках Приморья специалисты обнаружили ядовитый дикорос, об этом сообщает ИА «Дейта».
На рынках Приморья специалисты обнаружили ядовитый дикорос, об этом сообщает ИА «Дейта».
Жители края начали активно собирать дикоросы, в том числе черемшу. Однако под видом данного дикороса они ошибочно собирают ядовитую чемерицу.
«Во Владивостоке в апреле уже зарегистрировано несколько случаев отравления “черемшой”. Причина — употребление салата, приготовленного в домашних условиях из дикоросов — предположительно из чемерицы, которая была принята за черемшу», — сообщили специалисты краевого управления Роспотребнадзора.
Как выяснилось в ходе расследования, «черемша» была приобретена на одной из оптовых баз Владивостока. Поставляли дикоросы жители островов Попова и Русский. Предприниматели, которые продавали чемерицу вместо черемши, будут привлечены к административной ответственности.
Специалисты советуют не покупать черемшу у неизвестных уличных торговцев, если удается определить, к какому роду принадлежат стебли растения.
Чемерица (кукольник) является ядовитым растением. В его корнях содержится несколько алкалоидов, самый опасный из которых — протовератрин. Он способен угнетать центральную нервную систему, негативно воздействует на