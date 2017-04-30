Опасная продукция обнаружена на рынках Приморья

Жители края начали активно собирать дикоросы, в том числе черемшу. Однако под видом данного дикороса они ошибочно собирают ядовитую чемерицу.

«Во Владивостоке в апреле уже зарегистрировано несколько случаев отравления “черемшой”. Причина — употребление салата, приготовленного в домашних условиях из дикоросов — предположительно из чемерицы, которая была принята за черемшу», — сообщили специалисты краевого управления Роспотребнадзора.

Как выяснилось в ходе расследования, «черемша» была приобретена на одной из оптовых баз Владивостока. Поставляли дикоросы жители островов Попова и Русский. Предприниматели, которые продавали чемерицу вместо черемши, будут привлечены к административной ответственности.

Специалисты советуют не покупать черемшу у неизвестных уличных торговцев, если удается определить, к какому роду принадлежат стебли растения.