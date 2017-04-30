Известный казахстанский экстрасенс предсказал природные бедствия и курс тенге
Заман Сыпатаев дважды участвовал в «Битве экстрасенсов».
Заман Сыпатаев дважды участвовал в «Битве экстрасенсов».
Житель Казахстана Заман Сыпатаев, унаследовавший от предков способность предсказания, рассказал, что в Казахстане в 2017 году будет много интересных событий, сообщает NUR.KZ.
Предсказатель из Казахстана дважды принимал участие в программе «Битва экстрасенсов». Заман Сыпатаев предсказал, что в этом году в мире произойдут природные катастрофы.
По его словам, в Азии произойдут землетрясения и наводнения.
Предсказатель рассказал, какие важные события произойдут в Казахстане.
«В Казахстане произойдут изменения в правительстве, будут новые назначения. В особенности, существенные изменения произойдут в Астане и на западе страны.
Тем не менее, возможно, что эти события произойдут в 2018 году. Весной в стране могут быть повторные волнения по поводу террористической опасности.
В конце весны тенге обесценится, а осенью вернется в прежнее состояние.
Какая есть опасность в этом году? Проблема укрепления границы с Узбекистаном, а также первоочередной проблемой может стать общая защита.
Сохраняется опасность схода селя в некоторых регионах, как и в прошлых годах. В этом году власть активно начнет искать проблему решения этой проблемы.
В Актюбинской, Акмолинской,
Будут и радостные события, в частности, страну будут прославлять представители спорта, науки и культуры. Возможны громкие победы казахстанцев на международной арене. Молодых талантов ждут победы, они будут пожинать плоды упорного труда прошлых лет.
Сектор сельского хозяйства и животноводства будет развиваться.
Главное событие этого года — проведение международной выставки ЭСКПО-2017 в Астане. Если все пройдет без ошибок, то в страну будут вкладывать деньги инвесторы, — сказал ясновидящий.
Что может сбыться из предсказаний Ванги, Нострадамуса и Джеймса Хансена?
«Я выскажусь относительно предсказания о разрушительной войне. Слава Аллаху, наша страна находится далеко от опасных мест, где находится ИГ.
Я не вижу, чтобы страна или материк исчезли с лица земли. Впереди будет много природных катаклизмов.
Наводнения причинят ущерб нашей стране.
В заключение хочу сказать, что много тяжелых событий перенес наш народ. Поэтому наши люди уже закаленные.
Главное, что мы должны быть едиными, ведь сила в этом. Сейчас самое время создавать основу для светлого будущего, — заключил Заман Сыпатаев.