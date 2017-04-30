Известный казахстанский экстрасенс предсказал природные бедствия и курс тенге

Житель Казахстана Заман Сыпатаев, унаследовавший от предков способность предсказания, рассказал, что в Казахстане в 2017 году будет много интересных событий, сообщает NUR.KZ.

Предсказатель из Казахстана дважды принимал участие в программе «Битва экстрасенсов». Заман Сыпатаев предсказал, что в этом году в мире произойдут природные катастрофы.

По его словам, в Азии произойдут землетрясения и наводнения.

Предсказатель рассказал, какие важные события произойдут в Казахстане.

«В Казахстане произойдут изменения в правительстве, будут новые назначения. В особенности, существенные изменения произойдут в Астане и на западе страны.

Тем не менее, возможно, что эти события произойдут в 2018 году. Весной в стране могут быть повторные волнения по поводу террористической опасности.

В конце весны тенге обесценится, а осенью вернется в прежнее состояние.

Какая есть опасность в этом году? Проблема укрепления границы с Узбекистаном, а также первоочередной проблемой может стать общая защита.

Сохраняется опасность схода селя в некоторых регионах, как и в прошлых годах. В этом году власть активно начнет искать проблему решения этой проблемы.

В Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях были наводнения, этот прогноз сбылся.

Будут и радостные события, в частности, страну будут прославлять представители спорта, науки и культуры. Возможны громкие победы казахстанцев на международной арене. Молодых талантов ждут победы, они будут пожинать плоды упорного труда прошлых лет.

Сектор сельского хозяйства и животноводства будет развиваться.

Главное событие этого года — проведение международной выставки ЭСКПО-2017 в Астане. Если все пройдет без ошибок, то в страну будут вкладывать деньги инвесторы, — сказал ясновидящий.

Что может сбыться из предсказаний Ванги, Нострадамуса и Джеймса Хансена?

«Я выскажусь относительно предсказания о разрушительной войне. Слава Аллаху, наша страна находится далеко от опасных мест, где находится ИГ.

Я не вижу, чтобы страна или материк исчезли с лица земли. Впереди будет много природных катаклизмов.

Наводнения причинят ущерб нашей стране.

В заключение хочу сказать, что много тяжелых событий перенес наш народ. Поэтому наши люди уже закаленные.

Главное, что мы должны быть едиными, ведь сила в этом. Сейчас самое время создавать основу для светлого будущего, — заключил Заман Сыпатаев.