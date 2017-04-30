В Сибири из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела режим «Чрезвычайная ситуация» на всей территории Сибирского федерального округа. Глава МЧС России Владимир Пучков провел экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии, посвящённое обеспечению пожарной безопасности в сибирских регионах.

Из-за сухой ветреной погоды резко увеличилось число природных пожаров. Основной причиной являются беспечность людей и слабый исполнительный контроль в области пожарной безопасности муниципальных органов исполнительной власти.

Режим чрезвычайной ситуации предполагает серьезные ограничения не только для рядовых жителей Омской области, но и для предпринимателей, ведущих заготовительные работы в лесах.

Как пояснили в ГУ МЧС по Омской области, для безопасности и защиты, власти могут на время ограничить свободный доступ в леса, временно запретить разводить огонь и привлекать к тушению лесных пожаров все аварийно-спасательные службы региона.

Глава МЧС России, Владимир Пучков, напомнил о персональной ответственности руководителей за выполнение всех предусмотренных превентивных мероприятий и профилактическую работу с населением.

Два дня назад глава МЧС России и оперативная группа министерства вылетели в Сибирь. Оперативная группа во главе с Владимиром Пучковым проконтролирует мероприятия по защите городов и поселков от пожаров, своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности, проведёт оценку обстановки в зоне ЧС, выработает дополнительные меры по стабилизации обстановки.

Крупные лесные пожары полыхают в Иркутской области, множество очагов возгорания зафиксированы на юге Красноярского края, в Кемеровской области, в Алтайском крае, а также в Омской области.