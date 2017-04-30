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08:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Асет Исекешев рассказал, кому изменят график работы в столице

Городские власти намерены перенести начало рабочего дня, чтобы разгрузить движение в столице.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. В Астане разработано несколько комплексных мер, которые позволят улучшить трафик в столице, передает медиа-ресурс Elorda Aqparat.

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Как сообщает издание, на рассмотрение правительства предлагается внести две инициативы.

Кто рано встает.

По словам акима столицы, определены три транспортных хаба, которые будут принимать междугородние автобусы, будет увеличено число маршрутов к двум вокзалам и аэропорту. Также акиматом запускаются 7 маршрутов шаттл-басов, которые будут курсировать каждые 5 минут.

«Вместе с тем мы понимаем, что с учетом двух миллионов гостей на ЭКСПО, все равно трафик будет затруднен. Поэтому нами разработано две меры, которые мы планируем вынести на рассмотрение Правительства», — пояснил Асет Исекешев.

Среди изменений, предлагается запретить движение грузового транспорта по определенным дорогам с 6 часов утра до 23 часов вечера. Это ограничение коснется грузового транспорта, обслуживающего коммерческие (торговые) и строительные объекты.

«Вторая мера — это дифференциация рабочего времени. Как показывает практика, больше всего трафика по центральным улицам наблюдается с 8.00 до 8.45 утра, когда все едут одновременно в детские сады, школу, на работу. Чтобы развести эти потоки предлагаем принять постановление Правительства о переносе времени начала работы. Время начала учебы в школах останется прежним — с 8 часов утра. Время для начала работы министерств и других центральных госорганов предлагается перенести на 8.30 утра, время начала учебы в ВУЗах и ССУЗах — на 10 утра, начало рабочего дня ЦОНов и банков также на 10 утра. Все эти меры позволят распределить трафик и обеспечить более комфортное движение транспорта по городу», — сказал аким.

Также планируется увеличить количество видеокамер во дворах, дорогах и общественных местах столицы до 10 тысяч. Центр диспетчеризации будет следить за движением автобусов и дисциплиной водителей.

К среднесрочным проектам по улучшению трафика относится ряд проектов по строительство транспортной инфраструктуры.

«Мы начали проектировать несколько развязок в районе старой Меги, Дома министерств. Также запланировано улучшение инфраструктуры для пешеходов, в основном это будут наземные пешеходные переходы. Строительство съездов направо также относится как к кратко-, так и среднесрочным мерам. Кроме этого, продолжится развитие системы платных паркингов, которую мы уже начали внедрять», — сообщил изданию Асет Исекешев.

Приоритет — общественному транспорту.

В скором времени столичные автопарки пополнятся 380 городскими и 45 школьными автобусами. Появятся в городе и новые выделенные полосы bus lane.

«На сегодня их протяженность составляет 38 километров. Сейчас продолжается внедрения еще 40 километров выделенных полос. Таким образом, до 1 июня общая протяженность bus lane по городу Астане составит 78 километров. Это позволит обеспечить беспрепятственный проезд автобусам и официальным такси по основным дорогам города. Возможно, это вызывает определенные неудобства для автолюбителей, однако хочу отметить, что мы отдаем приоритет общественному транспорту. Если автобусы будут ходить с интервалом 5−10 минут, это станет большим позитивным изменением», — отметил аким столицы.

Кроме этого, он сообщил, что в качестве краткосрочных мер планируется внедрить запрет на левый поворот и осуществить строительство правых съездов на нескольких участках дорог.

«Также будет осуществляться управление потоками посредством интеллектуальных светофоров, чтобы обеспечивать “зеленую” волну», — сказал аким.

Кольцевая дорога и ЛРТ.

Аким также рассказал о долгосрочных мерах развития транспортной инфраструктуры города.

«Сейчас мы продолжаем строительство малой кольцевой дороги, в этом году начинаем строить дорогу по улице Ұлы дала елі до нового железнодорожного вокзала с двумя мостами. Также ведется разработка документации по строительству дороги по Тәуелсіздік, пробивка с одним мостом, пробивка улицы Сарайшык, соединение улицы Бейсекова с Ұлы дала елі. Эти проекты займут 2 года», — сообщил аким столицы.

Он добавил, что строительство ЛРТ, «перекинет» часть автолюбителей с определенных районов на общественный транспорт, это также займет два года.

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