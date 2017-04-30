Асет Исекешев рассказал, кому изменят график работы в столице

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. В Астане разработано несколько комплексных мер, которые позволят улучшить трафик в столице, передает медиа-ресурс Elorda Aqparat.

Как сообщает издание, на рассмотрение правительства предлагается внести две инициативы.

Кто рано встает.

По словам акима столицы, определены три транспортных хаба, которые будут принимать междугородние автобусы, будет увеличено число маршрутов к двум вокзалам и аэропорту. Также акиматом запускаются 7 маршрутов шаттл-басов, которые будут курсировать каждые 5 минут.

«Вместе с тем мы понимаем, что с учетом двух миллионов гостей на ЭКСПО, все равно трафик будет затруднен. Поэтому нами разработано две меры, которые мы планируем вынести на рассмотрение Правительства», — пояснил Асет Исекешев.

Среди изменений, предлагается запретить движение грузового транспорта по определенным дорогам с 6 часов утра до 23 часов вечера. Это ограничение коснется грузового транспорта, обслуживающего коммерческие (торговые) и строительные объекты.

«Вторая мера — это дифференциация рабочего времени. Как показывает практика, больше всего трафика по центральным улицам наблюдается с 8.00 до 8.45 утра, когда все едут одновременно в детские сады, школу, на работу. Чтобы развести эти потоки предлагаем принять постановление Правительства о переносе времени начала работы. Время начала учебы в школах останется прежним — с 8 часов утра. Время для начала работы министерств и других центральных госорганов предлагается перенести на 8.30 утра, время начала учебы в ВУЗах и ССУЗах — на 10 утра, начало рабочего дня ЦОНов и банков также на 10 утра. Все эти меры позволят распределить трафик и обеспечить более комфортное движение транспорта по городу», — сказал аким.

Также планируется увеличить количество видеокамер во дворах, дорогах и общественных местах столицы до 10 тысяч. Центр диспетчеризации будет следить за движением автобусов и дисциплиной водителей.

К среднесрочным проектам по улучшению трафика относится ряд проектов по строительство транспортной инфраструктуры.

«Мы начали проектировать несколько развязок в районе старой Меги, Дома министерств. Также запланировано улучшение инфраструктуры для пешеходов, в основном это будут наземные пешеходные переходы. Строительство съездов направо также относится как к кратко-, так и среднесрочным мерам. Кроме этого, продолжится развитие системы платных паркингов, которую мы уже начали внедрять», — сообщил изданию Асет Исекешев.

Приоритет — общественному транспорту.

В скором времени столичные автопарки пополнятся 380 городскими и 45 школьными автобусами. Появятся в городе и новые выделенные полосы bus lane.

«На сегодня их протяженность составляет 38 километров. Сейчас продолжается внедрения еще 40 километров выделенных полос. Таким образом, до 1 июня общая протяженность bus lane по городу Астане составит 78 километров. Это позволит обеспечить беспрепятственный проезд автобусам и официальным такси по основным дорогам города. Возможно, это вызывает определенные неудобства для автолюбителей, однако хочу отметить, что мы отдаем приоритет общественному транспорту. Если автобусы будут ходить с интервалом 5−10 минут, это станет большим позитивным изменением», — отметил аким столицы.

Кроме этого, он сообщил, что в качестве краткосрочных мер планируется внедрить запрет на левый поворот и осуществить строительство правых съездов на нескольких участках дорог.

«Также будет осуществляться управление потоками посредством интеллектуальных светофоров, чтобы обеспечивать “зеленую” волну», — сказал аким.

Кольцевая дорога и ЛРТ.

Аким также рассказал о долгосрочных мерах развития транспортной инфраструктуры города.

«Сейчас мы продолжаем строительство малой кольцевой дороги, в этом году начинаем строить дорогу по улице Ұлы дала елі до нового железнодорожного вокзала с двумя мостами. Также ведется разработка документации по строительству дороги по Тәуелсіздік, пробивка с одним мостом, пробивка улицы Сарайшык, соединение улицы Бейсекова с Ұлы дала елі. Эти проекты займут 2 года», — сообщил аким столицы.

Он добавил, что строительство ЛРТ, «перекинет» часть автолюбителей с определенных районов на общественный транспорт, это также займет два года.