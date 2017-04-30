Карагандинка не может получить выигранные в лотерею 2 млн

Она проверила информацию на сайте компании «Казлото» — все сошлось. Потом Надежда обратилась в точку продажи. Там также подтвердили, что ее выигрыш составил более 2,3 млн тенге и дали номер телефона и адрес филиала национальной лотереи. Находился он по адресу ул. Лободы, 46. Там билет у карагандинки забрали, сказав, что нужно сделать экспертизу.



После чего обещали выплатить выигрыш. Но выдали женщине только полмиллиона. А потом фирма «Казлото» исчезла — телефоны не отвечают, сайт не функционирует, отправленные письма возвращаются. Надежда обратилась к юристу из общества по защите прав потребителей «Гарант». Правозащитник Жаслан Айтмаганбетов рассказывает: — Сайта «Казлото» больше не существует, в поисковике выходит другая организация — «Казлотто» — с двумя буквами «т». И, к нашему удивлению, на данном сайте существует национальная лотерея с указанием адреса и номера телефона, по которым с региональными представителями связывалась Надежда Чулкова.



Однако когда юрист дозвонился до «Казлотто», там ответили, что не несут ответственности за организацию «Казлото». Надежда Чулкова была вынуждена написать заявление о мошенничестве в прокуратуру.