Оливер Стоун считает, что новый фильм о Путине откроет американцам другое мировоззрение

СИДНЕЙ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Режиссер Оливер Стоун, в настоящее время работающий над фильмом о президенте РФ Владимире Путине, считает, что эта кинолента откроет американцам глаза на другое мировоззрение.

Фильм открывает глаза на мировоззрение, с которым мы, американцы, не знакомы.

«Мистер Путин является одним из самых важных мировых лидеров, и поскольку Соединенные Штаты объявили его своим врагом, великим врагом, очень важно чтобы мы услышали то, что он хочет сказать», — пояснил свой творческий замысел режиссер, отметив, что несколько раз встречался с президентом России. «Я изначально говорил с ним о деле (экс-сотрудника спецслужб США Эдварда) Сноудена, и это есть в фильме. Думаю, из этого выросло доверие: он знает, что я не буду излишне редактировать», — добавил он.

По его словам, новый фильм расскажет о взглядах Путина на события, произошедшие с тех пор, как он стал президентом России в 2000 году.

Оливер Стоун является режиссером таких фильмов, как «Уолл Стрит: Деньги не спят» (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), «Башни-близнецы» (World Trade Center, 2006), «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (JFK, 1991), «Взвод» (Platoon, 1986). Он трижды получал премии Американской академии киноискусств «Оскар», удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Он выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича.