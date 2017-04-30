Всего пара ясных, солнечных дней ожидает хабаровчан на грядущей неделе

Хабаровск, 30 апреля, AmurMedia.

Лишь пару ясных дней заготовила для хабаровчан погода на предстоящей неделе. Дневная температура во вторник, среду и четверг поднимется до 22 градусов Цельсия, но потом снова снизится до 11 градусов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на gismeteo.ru.

С понедельника на улице должно стать заметно теплее, в этот день синоптики обещают небольшой дождь и 11 градусов тепла. Со вторника погода намного улучшится, а воздух даже прогреется до +22, +23 градусов днем и +12 ночью. Однако уже в четверг в Хабаровск вернутся сильные дожди, а в пятницу еще и холод, причем пик непогоды придется именно на выходные дни. Ветер же на протяжении всей недели будет довольно умеренным — порядка 5−7 м/с.