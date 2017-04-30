В Новосибирске раньше обычного расцвели тюльпаны

По словам флористов, первые тюльпаны в Новосибирске расцвели раньше обычного срока. В основном тюльпаны начинают цвести к 9 мая. Кроме площади Кондратюка, распустившиеся цветы видели и на площадях Лыщинского и Станиславского. На последней — тюльпаны желтого цвета.

В этом году специалисты «Горзеленхоза» и администрации районов высадят еще 1,8 млн цветов. Увы, это почти в два раза меньше чем обычно. Например, в 2012 году в Новосибирске высадили около 3,2 млн цветов. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ассортимент рассады состоит из 19 основных видов, в том числе: петуния гибридная крупноцветковая, сальвия блестящая, цинерария, антирринум, бархатцы, вербена, георгин однолетний, герань, виола, клеома, кохия веничная. К 9 мая в Новосибирске посадят еще 5 тысяч горшков цветущих бархатцев и 2,6 тысячи штук герани.

«На газоне в центре распустились тюльпаны, луковицы которых закапывали в конце октября, — говорит научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский. — Я был уверен, что они погибли — зима была ранней. Однако же “Горзеленхозу” повезло — вскоре выпало много снега, который защитил почву и тюльпаны от морозов».

Яркость красок, изящество формы и простота возделывания сделали тюльпан одним из самых любимых садовых цветов. Можно сказать, что это универсальное растение. Сфера его использования очень широка: тюльпаны высаживают в цветниках и бордюрах, под деревьями и на альпийских горках, оформляют ими балконы и сажают в вазонах на улицах.

Сажают тюльпаны только осенью с таким расчетом, чтобы луковицы хорошо укоренились до наступления морозов.