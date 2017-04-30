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08:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские байкеры торжественно открыли мотосезон

В праздновании принял участие главный полицейский края Александр Речицкий.

Красноярские мотоциклисты открыли мотосезон-2017. В мероприятии приняли участие около тысячи человек, а также начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Встреча байкеров прошла на острове Татышев. После общего сбора мотоциклисты выстроились в колонну и проехали по Октябрьскому и Четвёртому мосту и по обеим набережным.

В открытии мотосезона принял участие главный полицейский края Александр Речицкий. Он напомнил собравшимся о том, что полиция настроена на конструктивный диалог с байкерами. А также ещё раз сказал про необходимость уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения. Генерал рассказал мотолюбителям о собственном опыте управления двухколесным транспортом и отметил, что любимой маркой для него являются мотоциклы «Урал».

Дорожные полицейские организовали площадку, где публика могла ознакомиться с современной мототехникой и увидеть мотоцикл «Урал». На байк-шоу прошли различные викторины и конкурсы для детей.

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