Красноярские байкеры торжественно открыли мотосезон

Красноярские мотоциклисты открыли мотосезон-2017. В мероприятии приняли участие около тысячи человек, а также начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Встреча байкеров прошла на острове Татышев. После общего сбора мотоциклисты выстроились в колонну и проехали по Октябрьскому и Четвёртому мосту и по обеим набережным.

В открытии мотосезона принял участие главный полицейский края Александр Речицкий. Он напомнил собравшимся о том, что полиция настроена на конструктивный диалог с байкерами. А также ещё раз сказал про необходимость уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения. Генерал рассказал мотолюбителям о собственном опыте управления двухколесным транспортом и отметил, что любимой маркой для него являются мотоциклы «Урал».