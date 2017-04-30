Первомай во Владивостоке: маршруты для пешеходов и автомобилистов

Владивосток, 30 апреля, PrimaMedia.

Традиционное первомайское шествие, которое пройдет во Владивостоке в понедельник, 1 мая изменит схему движения автотранспорта в городе. Шествие начнется в 11.00, но автомобильное движение по ряду улиц города будет ограничено уже с 7.00. Демонстранты пройдут по улицам Суханова, Уборевича, Светланской к площади Борцов за власть Советов. ИА PrimaMedia публикует маршрут праздничной колонны и схему движения автотранспорта на время первомайского шествия.