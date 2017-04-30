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09:09 (мск), источник: Вести Приморье

Купюра «Владивосток — 2000» появится в октябре

На банкноте номиналом в 2000 рублей появится популярное место Владивостока — мост на остров Русский.

В октябре 2017 года Банк России представит и выпустит в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, где будет красоваться символ Дальнего Востока, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Интерфакс.

Ранее Центробанк утвердил внешний вид банкнот. Для усиления защиты от подделок, бумага для купюр будет специальной.

Ранее пресс-служба Банка России официально заявила, что новые купюры появятся у жителей нашей страны лишь в конце года.

Напомним, что на банкноте номиналом в 2000 рублей появится популярное место Владивостока — мост на остров Русский.

На купюре 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

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