Тигрицу из Приморья выпустили на волю в Еврейской АО

29 апреля тигрица Филиппа, проделав долгий путь из центра реабилитации и реинтродукции в селе Алексеевка до заказника Дичун в Еврейской АО, покинула транспортную клетку и ушла в лес, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Амурский тигр».

«Мы надеемся, что Филиппа приживется в ЕАО и увеличит уже существующую там группировку тигров. Тем не менее, это своеобразный аванс. Увеличение количества тигров в ЕАО говорит о том, что нужно прикладывать больше усилий для сохранения объектов животного мира на территории области, увеличивать расходы на содержание службы охотничьего надзора и, конечно же, не забывать о базовом документе “Стратегия сохранения амурского тигра”, согласно которому запланировано создание национального парка “Помпеевский”, — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра “Амурский тигр” Сергей Арамилев. — Создание национального парка будет гарантировать стабильное существование тигра на территории области и обеспечит развитие туристического потенциала, что поможет, в том числе увеличить занятость населения. Кстати увеличение тигра в области поможет и в борьбе с волком, размер хищничества которого многократно выше».

Напомним, 29 декабря 2015 года в одном из огородов в селе Филипповка, что у границ национального парка «Земля леопарда» обнаружили пятимесячную тигрицу в истощенном состоянии. Животное практически умирало от голода, но, выйдя к людям в поисках пищи, чуть было не стало жертвой деревенских собак. Спасли тигрицу местные жители, которые сообщили о находке сотрудникам национального парка.

За 14 месяцев реабилитации в селе Алексеевка (ПРОО «Центр «Тигр») Филиппа полностью поправилась, научилась самостоятельно охотиться. Крошечный беспомощный тигренок превратился в грациозную тигрицу. Свое имя — Филиппа — тигрица получила в честь села, жители которого ее обнаружили и помогли спасти.

«Тигрица перенесла транспортировку без проблем и чувствует себя хорошо. Она активная, рычит. Уж очень не терпится ей попасть на свободу, — сообщил директор ПРОО “Центр “Тигр”” Виктор Кузьменко, — Очень надеемся, что на новом месте она быстро освоится и в дальнейшем принесет потомство. Тогда наши совместные усилия по реабилитации хищницы будут не напрасными».

В ходе всего курса реабилитации тигрица находилась под опекой Центра «Амурский тигр», который полностью обеспечил её кормление и ветеринарное сопровождение. Кроме того, Центр «Амурский тигр» предоставил специальный ошейник с GPS-модулем, благодаря которому специалисты будут отслеживать маршрут перемещения тигрицы по тайге после выпуска.

«Одна из целей перемещения реабилитированного, а по сути выращенного в неволе тигра заключается в том, чтобы попытаться усилить группировку тигров на пределе их обитания в крайней западной части ареала, на границе Еврейской и Амурской областей, — говорит Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ, — Сейчас там уже обитает около 10 хищников. Мы надеемся, что эта группировка, расселяясь, займет территории, на которых в недавнем историческом прошлом тигры жили. В первую очередь — это левобережье Амура в Хабаровском крае, на территорию уже давно спланированного заказника “Арсеньевский”. Но, к сожалению, он до сих пор не создан правительством Хабаровского края».

Решение о месте и дате выпуска Филиппы было принято Росприродназором на основании запроса Администрации Приморского края и Правительства ЕАО, которые основывались на мнении специалистов, результатах ветеринарного осмотра и полученных анализов. Выпуск провело Управление по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.