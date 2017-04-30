Погода на сегодня: В некоторых западных и центральных областях Украины пройдут дожди, температура до +24

Синоптики прогнозируют на сегодня, 30 апреля, преимущественно облачную погоду с прояснениями, в некоторых западных и центральных областях страны пройдут дожди, передает Украинский гидрометцентр.

В западных областях, за исключением Львовской и Волынской областей, ожидаются дожди, днем столбик термометра будет колебаться от +10 до +16 градусов. Дожди также ожидаются в Житомирской, Винницкой и Хмельницких областях. В северных областях осадков сегодня не предвидится, здесь будет от +21 до +24 градусов. В восточном регионе будет будет от +20 до +23 градусов, а на юге — от +19 до +24 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, от +22 до +24 градусов, ночью от +10 до +12 градусов.