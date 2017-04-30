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09:27 (мск), источник: 112.ua

Джошуа прокомментировал свою победу в поединке с Кличко

Джошуа выразил свой восторг украинским боксером после своей победы в чемпионском бою.

Источник: 112.ua

Британский боксер Энтони Джошуа, победивший техническим нокаутом Владимира Кличко в чемпионском бою 29 апреля, отдал должное своему легендарному сопернику. Кроме того, англичанин передал привет нашей стране и всем фанатам бокса.

«Я не идеален, но я стараюсь быть таким. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Особое уважение Владимиру Кличко за участие в этом мегафайте. Прошу вас проявить к нему максимальное уважение! Виталий Кличко, Джонатан Бэнкс — вы тоже настоящая боксерская слава. Я невероятно эмоционален сейчас. Лондон, Украина, Германия, я люблю вас!» — сказал Джошуа после боя.

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» Владимир Кличко боролся за титул чемпиона мира IBF, WBA Super и IBO с британцем Энтони Джошуа. Украинец проиграл Джошуа техническим нокаутом.

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Новости 112. Выпуск от 09:00, 30.04.2017
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