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12:45 (мск), источник: БЕЛТА

Летающие мотоциклы можно будет увидеть на открытии мотосезона в Минске

Колонна байкеров из десяти стран проследует от Кургана Славы к площадке за Домом футбола, где гости и участники смогут увидеть уникальное шоу мировых звезд Freestyle с летающими мотоциклами, а также показательные трюки на мотоциклах Harley-Davidson.

Источник: БЕЛТА

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской праздник — открытие мотосезона-2017 H.O.G. Spring Challenge — пройдет сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Колонна байкеров из десяти стран проследует от Кургана Славы к площадке за Домом футбола, где гости и участники смогут увидеть уникальное шоу мировых звезд Freestyle с летающими мотоциклами, а также показательные трюки на мотоциклах Harley-Davidson. Байкеры будут состязаться в театрализованной спортивной эстафете за звание самого спортивного отделения клуба в СНГ. Всего предусмотрено около десяти зон активности для взрослых и детей. Также в этом году в параде мотоциклов примет участие чемпионка мира по кантри-кроссу, вице-чемпионка ралли Дакар Анастасия Нифонтова. Ожидаются выступления звезд белорусской эстрады, в том числе группы J: МОРС.

Зарубежные мотоциклисты перед слетом посетят Центр экологического туризма «Станьково», а также историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Мероприятие организовано клубом H.O.G. Iron Birds, при поддержке Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Беларуси, Harley-Davidson Россия и СНГ и направлено на укрепление дружественных отношений между странами, на развитие туризма в Беларуси.

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