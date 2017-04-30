Летающие мотоциклы можно будет увидеть на открытии мотосезона в Минске

Колонна байкеров из десяти стран проследует от Кургана Славы к площадке за Домом футбола, где гости и участники смогут увидеть уникальное шоу мировых звезд Freestyle с летающими мотоциклами, а также показательные трюки на мотоциклах Harley-Davidson. Байкеры будут состязаться в театрализованной спортивной эстафете за звание самого спортивного отделения клуба в СНГ. Всего предусмотрено около десяти зон активности для взрослых и детей. Также в этом году в параде мотоциклов примет участие чемпионка мира по кантри-кроссу, вице-чемпионка ралли Дакар Анастасия Нифонтова. Ожидаются выступления звезд белорусской эстрады, в том числе группы J: МОРС.

Зарубежные мотоциклисты перед слетом посетят Центр экологического туризма «Станьково», а также историко-культурный комплекс «Линия Сталина».