1 мая в Красноярске весь центр города перекроют для транспорта

Центральные улицы Красноярска перекроют на время праздничного шествия 1 мая, сообщили в городской администрации.

Перекрытие улиц начнётся в 8:00 и закончится в 15:30. Будут закрыты: проспект Мира — от улицы Декабристов до площади Мира, а также все поперечные улицы, идущие от ул. Ленина до ул. Карла Маркса: Каратанова, 9 Января, Парижской Коммуны, Сурикова, Вейнбаума, Перенсона, Кирова, Обороны, Диктатуры Пролетариата и Горького. Проезд вдоль здания краевого правительства и участок от краевой библиотеки до здания РЖД также будет закрыт для движения транспорта.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что припаркованные машины с этих улиц будут убирать в воскресенье вечером. Также 1 мая увеличат количество патрульных машин.

1 мая схему движения поменяет и общественный транспорт. С 6:00 до 14:00 автобусы изменят маршрут в Центральном и Железнодорожном районах. При прохождении праздничных колонн по проспекту Мира движение городского общественного транспорта перенесут с проспекта Мира на улицу Карла Маркса и Ленина.

Предполагается, что в первомайских мероприятиях примут участие до 20 тысяч граждан.