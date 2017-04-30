Первомайские шествия остановят общественный транспорт в центре Челябинска

В понедельник, 1 мая, в Челябинске будет ограничено движение общественного транспорта в центре, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первомайская акция пройдет в форме митинга на Театральной площади и шествия по улицам Тимирязева, Елькина, Воровского, далее по проспекту Ленина, площади Революции и до Цвиллинга.

«В этот день предусмотрена кратковременная приостановка движения электротранспорта», — уточнили в МУП «ЧелябГЭТ».

Так, с 10.30 до 12.00 будет остановлено движение от Театральной площади до горсада имени Пушкина: по улицам Тимирязева, Воровского, Цвиллинга и проспекту Ленина. С 11.00 до 12.30 планируется закрыть автодвижение от Алого поля до площади Революции — по проспекту Ленина; с 13.00 до 13.30 — от Театральной площади до площади Революции, по улицам Тимирязева, Воровского и проспекту Ленина.