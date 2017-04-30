На затопленной дороге под Омском завелись ондатры

С этой целью он вооружился камерой и прокатился по затопленной дороге.

Ролик опубликован в субботу, 30 апреля. Судя по кадрам, объемы воды так возросли, что стали пригодны для жизни диких животных. В кадре то и дело появляются ондатры.

«Вот тут была в деревню дорога вторая, ее размыло нафиг… Дороги нет, попасть туда можно только с другой стороны. Здесь все разлито, даже чайки летают», — сообщает автор ролика.

Отметим, что в отличии от прошлого года, паводок в Омской области этой весной проходит без серьезных ЧП. Ледоход уже пошел на спад.