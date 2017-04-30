Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем

МИНСК, 20 апр — Sputnik. В воскресенье исполняется 50 лет народному артисту РФ Филиппу Киркорову, свой день рождения юбиляр отметит большим сольным концертом-шоу «Я» на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России с юбилеем и напомнил Киркорову, что он — желанный гость на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» и других белорусских концертных площадках.

Глава государства напомнил о вкладе певца и продюсера в культурное сотрудничество между народами Беларуси и России и выразил уверенность, что он и дальше будет создавать проекты, которые будут способствовать укреплению белорусско-российской дружбы. Филипп Киркоров оказывал поддержку выступлению белорусской певицы Анжелики Агурбаш на «Евровидении-2005». Он также открыл бутик Phill4you в Минске.

Президент отметил, что в Беларуси Филиппа Киркорова знают как артиста, обладающего индивидуальным творческим стилем, способного радовать зрителей запоминающимися работами.

А Sputnik собрал коллекцию самых ярких образов певца, начиная с 1994 года. Посмотреть 90 самых известных нарядов артиста из клипов и концертных программ разных лет сегодня также можно на фотовыставке, которая развернулась в фойе Кремлевского дворца.