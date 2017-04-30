Первомай обещает быть жарким

Погода на предстоящие праздники в Челябинской области обещает порадовать южноуральцев. В понедельник, 1 мая, ожидается теплый и солнечный день без осадков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Gismeteo.

Уже с раннего утра воздух прогреется до 9 градусов тепла. Днем и вовсе потеплеет до +19. Осадков синоптики не прогнозируют. Шествия и демонстрации подарят участникам и гостям праздника майский щадящий загар.

Напомним, 1 Мая в Челябинске запланирован ряд мероприятий. Заранее планируйте свой маршрут — в городе будет перекрываться движение транспорта.