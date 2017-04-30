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10:46 (мск), источник: СуперОмск

Первомай в Омске пройдет в дождливую погоду

Утренний снегопад, который могли наблюдать омичи в воскресенье, 30 апреля, сменится дождями. Ранее предполагалось, что будет снег.

Источник: Reuters

Согласно уточненным прогнозам синоптиков, осадки можно ожидать 1 и 2 мая.

Так, в понедельник, 1 мая, температура воздуха ночью составит 0… — 5 градусов, а днем +8… +13, по северу Омской области до +3. Днем местами небольшие осадки в виде дождя при северо-западном ветре.

Уже во вторник, 2 мая, температура повысится до +18 градусов, по северу до +8 градусов. В этот день местами стоит ожидать осадки в виде дождя.

В понедельник, 1 мая, в Омске пройдут традиционные шествия по случаю Дня солидарности трудящихся. Первые мероприятия стартуют в 9 часов на центральных улицах города.

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