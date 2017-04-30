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14:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве в понедельник запустят фонтаны на Майдане Незалежности

Власти города сообщили, что запуск фонтанов возле «Глобуса» планируют сделать особенным, вместе с киевлянами во время светомузыкального шоу, которое анонсируют отдельно.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 1 мая, в Киеве запустят фонтаны на Майдане Незалежности, возле Национальной оперы, а также на Русановской набережной, сообщает пресс-служба горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

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«Центральные и Русановский фонтаны будут работать с 1 мая до конца сентября, с 11.00 до 23.00. Благодаря проведенным капитальным ремонтам, на большинстве фонтанных комплексов установлено либо восстановлено световое сопровождение. Три фонтана будут музыкальными — Русановский, фонтан у Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко, а также фонтаны на Майдане Незалежности на четной стороне улицы Крещатик. Сейчас мы завершаем все подготовительные работы, и 1 мая все фонтаны готовы к запуску. Однако запуск фонтанов возле “Глобуса” мы планируем сделать особенным, вместе с киевлянами во время светомузыкального шоу, которое анонсируем отдельно», — сказал он.

По словам Пантелеева, уже с 1 мая фонтаны на Русановской набережной будут «играть» по расписанию — со вторника по воскресенье, а в выходные и праздничные дни на набережной будет светомузыкальное шоу.

Ранее сообщалось, что фонтан на Майдане Незалежности будет светомузыкальным, причем аудиосистему вывели и на другую сторону Крещатика. А для безопасности и избежания повреждений будут установлены 10 камер видеонаблюдения.

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