Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8Возвращение христиан в Каракош
11Подготовка техники к Параду Победы
14События недели в фотографиях
12:09 (мск), источник: БЕЛТА

Лучшие коллективы Беларуси примут участие в празднике белорусской культуры «Вытокі» в Минске

Торжественное открытие праздника состоится в 13.00. На главной сценической площадке на пл. Свободы выступят лучшие коллективы страны — народный ансамбль «Вязынка», ансамбль народной песни «Церніца», Государственный ансамбль танца Республики Беларусь.

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник белорусской культуры «Вытокі» сегодня пройдет в Минске на территории Верхнего города, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор.

Читайте также
Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем

Праздник «Вытокі» проводится в белорусской столице впервые. Его организаторами являются Минский горисполком и общественное объединение «Белорусский союз мастеров народного творчества».

Торжественное открытие праздника состоится в 13.00. На главной сценической площадке на пл. Свободы выступят лучшие коллективы страны — народный ансамбль «Вязынка», ансамбль народной песни «Церніца», Государственный ансамбль танца Республики Беларусь. На сцене каретного дворика пройдут мастер-классы, прозвучат женские весенние и мужские народные песни, песни Огинского и Монюшки, застольные белорусские песни.

На улочках Верхнего города расположатся более 200 мастеров народного творчества и ремесленников, которые презентуют практически все виды традиционных и современных национальных ремесел. Будет представлена и белорусская национальная кухня.

Завершится праздник выступлением Белорусского государственного заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», которое пройдет на главной сценической площадке с 20.00 до 22.00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Гороскоп на май для всех знаков зодиака
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Пострадавшим от пожаров в Сибири выделят почти 143 млн рублей
Папа римский увидел необходимость в посреднике между США и КНДР
МЧС потребовало взять под особый контроль места массового отдыха
Трамп провел «очень дружелюбный» разговор с президентом Филиппин
Ле Пен высказалась в пользу возвращения национальной валюты
СМИ сообщили о двух готовящихся в Лондоне терактах
Китай провел испытание самого большого гидросамолета в мире
Спорт
Дерби ЦСКА и «Спартака» украсит 26-й тур чемпионата России Эта встреча может либо сделать «красно-белых» без пяти минут чемпионами, либо обострить борьбу за золото до предела
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь