Лучшие коллективы Беларуси примут участие в празднике белорусской культуры «Вытокі» в Минске

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник белорусской культуры «Вытокі» сегодня пройдет в Минске на территории Верхнего города, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор.

Праздник «Вытокі» проводится в белорусской столице впервые. Его организаторами являются Минский горисполком и общественное объединение «Белорусский союз мастеров народного творчества».

Торжественное открытие праздника состоится в 13.00. На главной сценической площадке на пл. Свободы выступят лучшие коллективы страны — народный ансамбль «Вязынка», ансамбль народной песни «Церніца», Государственный ансамбль танца Республики Беларусь. На сцене каретного дворика пройдут мастер-классы, прозвучат женские весенние и мужские народные песни, песни Огинского и Монюшки, застольные белорусские песни.

На улочках Верхнего города расположатся более 200 мастеров народного творчества и ремесленников, которые презентуют практически все виды традиционных и современных национальных ремесел. Будет представлена и белорусская национальная кухня.

Завершится праздник выступлением Белорусского государственного заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», которое пройдет на главной сценической площадке с 20.00 до 22.00.