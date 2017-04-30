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10:42 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летием

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российского певца, народного артиста РФ Филиппа Киркорова с 50-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

Источник: РИА Новости

«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах», — говорится в телеграмме.

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