Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летием
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российского певца, народного артиста РФ Филиппа Киркорова с 50-летним юбилеем, сообщает
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российского певца, народного артиста РФ Филиппа Киркорова с 50-летним юбилеем, сообщает
«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах», — говорится в телеграмме.