Приморские пункты пропуска изменят режим работы в мае
Приморские пункты пропуска изменят режим работы в майские праздники, об этом сообщает ИА «Дейта».
Приморские пункты пропуска изменят режим работы в майские праздники, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как рассказали в краевом департаменте туризма, 1 и 9 мая будут выходными днями для пунктов пропуска «Краскино» и «Турий Рог».
С 2 по 8 мая работа на этих направлениях будет осуществляться в обычном режиме.
Пункты пропуска «Пограничный» и «Полтавка» с 1 по 9 мая график работы не изменят.