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15:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские пункты пропуска изменят режим работы в мае

Приморские пункты пропуска изменят режим работы в майские праздники, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в краевом департаменте туризма, 1 и 9 мая будут выходными днями для пунктов пропуска «Краскино» и «Турий Рог».

С 2 по 8 мая работа на этих направлениях будет осуществляться в обычном режиме.

Пункты пропуска «Пограничный» и «Полтавка» с 1 по 9 мая график работы не изменят.

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