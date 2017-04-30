Приморские пункты пропуска изменят режим работы в мае

Как рассказали в краевом департаменте туризма, 1 и 9 мая будут выходными днями для пунктов пропуска «Краскино» и «Турий Рог».

С 2 по 8 мая работа на этих направлениях будет осуществляться в обычном режиме.

Пункты пропуска «Пограничный» и «Полтавка» с 1 по 9 мая график работы не изменят.