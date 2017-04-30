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11:11 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли способ лечения диабета с помощью смартфона

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Китайские и швейцарские ученые разработали технологию контроля уровня сахара в крови с помощью мобильного приложения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Источник: AP 2017
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Биологи провели эксперимент на мышах, страдающим диабетом. Грызунам вживили клетки, которые помогают вырабатывать инсулин и другие гормоны для регулирования количества глюкозы в крови. Клетки начинают вырабатывать вещество под воздействием волн определенной длины — дальнего красного света.

До имплантации клетки и красные светодиоды поместили в гидрогелевую оболочку. С помощью приложения на смартфоне исследователи контролировали интенсивность и продолжительность излучения, тем самым определяя объем вырабатываемых клетками гормонов.

С помощью этой полуавтоматической системы уровень глюкозы в крови мышей поддерживался на уровне, необходимом для больных диабетом.

Ученые полагают, что разработанная ими технология демонстрирует большой потенциал лечения, основанного на трансплантации клеток
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