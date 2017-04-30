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15:01 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Десятки новосибирцев, танцуя, прогулялись по городу

В Новосибирске прошла танцевальная прогулка.

В международный День танца, 29 апреля, в Новосибирске прошла очередная танцевальная прогулка.

В этом году участниками Dance walking стали около 80 горожан в наушниках. Среди них были как парни и девушки, так и люди более старшего возраста. Танцуя, они прошли по центру города от ДКЖ до Первомайского сквера. Прогулка длилась около 2 часов.

«Время от времени нам необходимо реально встряхнуть себя, внести свежий взгляд в повседневность, и двигаться по-другому… чтоб в кайф», — отмечают организаторы акции на странице Dance walking ВКонтакте.

Танцевальные прогулки 29 апреля, в День Танца, прошли также в Москве, Питере, Харькове, Казани, Череповце и Ижевске.

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