Десятки новосибирцев, танцуя, прогулялись по городу
В Новосибирске прошла танцевальная прогулка.
В Новосибирске прошла танцевальная прогулка.
В международный День танца, 29 апреля, в Новосибирске прошла очередная танцевальная прогулка.
В этом году участниками Dance walking стали около 80 горожан в наушниках. Среди них были как парни и девушки, так и люди более старшего возраста. Танцуя, они прошли по центру города от ДКЖ до Первомайского сквера. Прогулка длилась около 2 часов.
«Время от времени нам необходимо реально встряхнуть себя, внести свежий взгляд в повседневность, и двигаться
Танцевальные прогулки 29 апреля, в День Танца, прошли также в Москве, Питере, Харькове, Казани, Череповце и Ижевске.