Десятки новосибирцев, танцуя, прогулялись по городу

В международный День танца, 29 апреля, в Новосибирске прошла очередная танцевальная прогулка.

В этом году участниками Dance walking стали около 80 горожан в наушниках. Среди них были как парни и девушки, так и люди более старшего возраста. Танцуя, они прошли по центру города от ДКЖ до Первомайского сквера. Прогулка длилась около 2 часов.