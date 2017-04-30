Во сколько обойдётся подготовка к пикнику на майские праздники

Главные составляющие хорошего пикника — огурцы и мясо. За ними покупатели отправились на рынки с самого утра, чтобы купить всё самое свежее.

Цена на мясо на столичном центральном рынке варьирует от 65 до 85 леев за килограмм. К примеру, килограмм костицы обойдётся в 75 леев.

Ну и какой же пикник без свежих овощей. Килограмм помидор стоит от 26 до 32 леев, огурцов -28 леев.

В среднем люди говорят, что хороший пикник обходится минимум в 700 леев.