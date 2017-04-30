Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Москва: юго-запад - для покупателей, восток - для арендаторов
Полина Гагарина родила второго ребенка
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
13:34 (мск), источник: Publika.md

Всеобщая мобилизация: четвёртый день уборки в столице

Генеральная уборка Кишинёва продолжается и в воскресенье. Все откликнулись на призыв премьер-министра выйти на уборку города в субботу и воскресение.

Источник: Publika.md

На улицы Кишинева вышли более тысячи сотрудников МВД, 550 военнослужащих Национальной армии и сотни добровольцев. Не остались в стороне и обычные граждане.

В каждом дворе работают десятки полицейских — от рядовых до начальников.

По оперативным данным, с начала уборки вывезли уже около двух с половиной тысяч самосвалов веток и мусора.

Напомним, Павел Филип призвал жителей города принять личное участие в этих работах, удалить ветки и мусор от деревьев на первую соседнюю улицу, где они будут собраны и утилизированы мобильными группами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пострадавшим от пожаров в Сибири выделят почти 143 млн рублей
Папа римский увидел необходимость в посреднике между США и КНДР
Украина установила дамбу для блокирования подачи воды в Крым
Трамп провел «очень дружелюбный» разговор с президентом Филиппин
МЧС потребовало взять под особый контроль места массового отдыха
СМИ узнали о двух готовящихся в Лондоне терактах
Китай провел испытание самого большого гидросамолета в мире
Спорт
ЦСКА и «Спартак» выявят сильнейшего в 26-м туре РФПЛ Фаворитом игры считаются армейцы, которые уступают лидирующим в таблице красно-белым семь очков
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь