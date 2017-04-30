Всеобщая мобилизация: четвёртый день уборки в столице
Генеральная уборка Кишинёва продолжается и в воскресенье. Все откликнулись на призыв
Генеральная уборка Кишинёва продолжается и в воскресенье. Все откликнулись на призыв
На улицы Кишинева вышли более тысячи сотрудников МВД, 550 военнослужащих Национальной армии и сотни добровольцев. Не остались в стороне и обычные граждане.
В каждом дворе работают десятки полицейских — от рядовых до начальников.
По оперативным данным, с начала уборки вывезли уже около двух с половиной тысяч самосвалов веток и мусора.
Напомним, Павел Филип призвал жителей города принять личное участие в этих работах, удалить ветки и мусор от деревьев на первую соседнюю улицу, где они будут собраны и утилизированы мобильными группами.