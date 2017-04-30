В столице открылся фестиваль «Московская весна»
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. На площадках фестиваля пройдут выступления вокальных коллективов из 12 стран, состоятся
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. На площадках фестиваля пройдут выступления вокальных коллективов из 12 стран, состоятся
На Арбате гости фестиваля смогут приобрести мыло, сваренное по старинным рецептам. На Тверской площади расположится целый антикварный магазин. В Столешниковом переулке открыта антикварная лавка, специализирующаяся на старинной посуде, и лавка, предлагающая оттиски картин художников XX века. В Камергерском переулке можно купить оригинальные сувениры и подарки из стекла ручной работы.
В тематическом бутике у памятника Юрию Долгорукому — приобрести лавандовые ароматические саше, сухие картины и косметику из этих цветов. Ближе к 9 Мая в торговых шале центральных площадок начнут появляться вещи с символикой Великой Отечественной войны и Победы.
Также на центральных площадках можно будет купить натуральный мед и необычные лакомства.