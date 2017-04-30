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12:09 (мск), источник: РИА Новости

В столице открылся фестиваль «Московская весна»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. На площадках фестиваля пройдут выступления вокальных коллективов из 12 стран, состоятся мастер-классы, пройдут лекции и экскурсии, посвященные миру музыки. В торговых шале посетители смогут купить сувениры, сладости, предметы антиквариата, картины и подарки, сообщает сайт mos.ru.

На Арбате гости фестиваля смогут приобрести мыло, сваренное по старинным рецептам. На Тверской площади расположится целый антикварный магазин. В Столешниковом переулке открыта антикварная лавка, специализирующаяся на старинной посуде, и лавка, предлагающая оттиски картин художников XX века. В Камергерском переулке можно купить оригинальные сувениры и подарки из стекла ручной работы.

В тематическом бутике у памятника Юрию Долгорукому — приобрести лавандовые ароматические саше, сухие картины и косметику из этих цветов. Ближе к 9 Мая в торговых шале центральных площадок начнут появляться вещи с символикой Великой Отечественной войны и Победы.

Также на центральных площадках можно будет купить натуральный мед и необычные лакомства.

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