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12:18 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Цукерберг удивил семью из Огайо, приехав к ним на ужин

Основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг неожиданно приехал в гости к обычной американской семье из Огайо, пожелав встретиться с теми, кто всегда голосовал за демократов, но на последних выборах предпочел Дональда Трампа.

Источник: AP 2017

По словам жителя города Ньютон Фолс Дэниэла Мура, он и его жена Лиза узнали о том, что их посетит Цукерберг, лишь за 15 минут до его прибытия.

Основатель социальной сети заявил о желании познакомиться с новообращенными республиканцами своим сотрудникам, после чего они нашли семью Муров, рассказал хозяин дома.

Дэниел Мур дважды голосовал за Барака Обаму, но на последних выборах активно агитировал за Трампа.

До визита Цукерберга Муру было лишь сказано, что к нему на ужин придет «очень богатый филантроп из Калифорнии, чьим продуктом пользуются 90% американцев».

За ужином с Цукербергом разговор шел не только про политику, но и про то, как семья Муров помогает детскому приюту в Уганде.

Цукерберг, который не раз говорил о том, что собирается отдать на благотворительность по меньшей мере 45 млрд долларов, предложил Мурам помочь со сбором средств.

После ужина миллиардер написал на своей странице в «Фейсбуке», у которой 89 миллионов подписчиков: «Только что приехал в Огайо. Спасибо Дэну и Лизе Мур за теплый прием и прекрасный ужин!».

Дэниел Мур не заставил ждать с ответом: «Спасибо большое за визит, Марк. Ты невероятный человек!».

После ужина с семейством Муров Цукерберг посетил в Огайо лечащихся от зависимости наркоманов, после чего отправился в Индиану, чтобы поужинать с местными пожарными.

Миллиардер Цукерберг, как он сам себе и обещал, совершает поездку по 50 штатам.

Некоторые наблюдатели в связи с этим решили, что, возможно, создатель «Фейсбука» задумался о политической карьере.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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