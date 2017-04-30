Хирург: польские пограничники разворачивают «Ночных волков» с границы

БРЕСТ, 30 апр — Sputnik. На случай проблем с пересечением польской границы у «Ночных волков» есть запасные планы, сообщил лидер российского мотоклуба Александр «Хирург» Залдостанов на пресс-конференции в Бресте.

Акция «Дороги Победы — на Берлин» стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь. Далее по маршруту Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден и Берлин. К акции присоединились представители разных регионов Российской Федерации, в том числе Чечни. Лидер российского мотоклуба Александр «Хирург» Залдостанов.

«В этом году наша акция развивается таким же драматическим путем, как и в предыдущие годы. Сегодня у меня есть информация о том, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена. Польские пограничники сверяли каждый мотоцикл по номеру, чтобы найти “Ночных волков”, и разворачивали их с границы», — сказал Александр Зладостанов.

Он сообщил, что «Ночные волки» везут в Берлин послания, которые им передали ветераны из разных городов России, чтобы передать их ветеранам в Европе.

«Для нас появление “Ночных волков” в Европе не самоцель. Основная цель — побывать на могилах советских солдат. Потому что это напрямую касается каждого из нас. Среди нас много людей, деды которых воевали и прошли этим путем», — рассказал лидер мотоклуба.