Хирург: польские пограничники разворачивают «Ночных волков» с границы
Байкеры едут в Германию с ежегодным мотопробегом «Дороги Победы — на Берлин», сегодня они добрались до Бреста.
Байкеры едут в Германию с ежегодным мотопробегом «Дороги Победы — на Берлин», сегодня они добрались до Бреста.
БРЕСТ, 30 апр — Sputnik. На случай проблем с пересечением польской границы у «Ночных волков» есть запасные планы, сообщил лидер российского мотоклуба Александр «Хирург» Залдостанов на
Акция «Дороги Победы — на Берлин» стартовала 27 апреля из международного
«В этом году наша акция развивается таким же драматическим путем, как и в предыдущие годы. Сегодня у меня есть информация о том, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена. Польские пограничники сверяли каждый мотоцикл по номеру, чтобы найти “Ночных волков”, и разворачивали их с границы», — сказал Александр Зладостанов.
Он сообщил, что «Ночные волки» везут в Берлин послания, которые им передали ветераны из разных городов России, чтобы передать их ветеранам в Европе.
«Для нас появление “Ночных волков” в Европе не самоцель. Основная цель — побывать на могилах советских солдат. Потому что это напрямую касается каждого из нас. Среди нас много людей, деды которых воевали и прошли этим путем», — рассказал лидер мотоклуба.
В Бресте «Ночные волки» посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и вместе с представителями Генерального консульства РФ возложили цветы к Вечному огню. Затем они отправились на