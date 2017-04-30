Дожди прогнозируются 1 мая в Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 мая будет облачно с прояснениями, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром на большей части территории прогнозируются дожди, местами по восточной половине ожидаются сильные дожди. Днем по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный, умеренный, в отдельных районах порывистый.