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15:31 (мск), источник: БЕЛТА

Дожди прогнозируются 1 мая в Беларуси

Ночью и утром на большей части территории прогнозируются дожди, местами по восточной половине ожидаются сильные дожди.

Источник: БЕЛТА

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 мая будет облачно с прояснениями, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Ночью и утром на большей части территории прогнозируются дожди, местами по восточной половине ожидаются сильные дожди. Днем по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный, умеренный, в отдельных районах порывистый.

Ночью температура воздуха составит плюс 1−6 градусов, по юго-востоку — 7−10 градусов тепла. Днем будет плюс 6−12 градусов, по юго-востоку воздух прогреется до 13−19 градусов.

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