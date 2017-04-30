Дожди прогнозируются 1 мая в Беларуси
Ночью и утром на большей части территории прогнозируются дожди, местами по восточной половине ожидаются сильные дожди.
Ночью и утром на большей части территории прогнозируются дожди, местами по восточной половине ожидаются сильные дожди.
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 мая будет облачно с прояснениями, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью и утром на большей части территории прогнозируются дожди, местами по восточной половине ожидаются сильные дожди. Днем по
Ночью температура воздуха составит плюс 1−6 градусов, по