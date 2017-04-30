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13:41 (мск), источник: Publika.md

Группа SunStroke Project отправляется в Киев на «Евровидение»

Группа SunStroke Project, которая в этом году представляет нашу страну на Евровидении, отправляется сегодня в Киев.

Источник: Publika.md

А накануне исполнителей собрались поддержать друзья и поклонники.

Поклонники SunStroke Project уверены: ребята вернуться с конкурса с хорошими результатами.

«Желаем успеха, держим за них кулаки, они лучшие. И мы это докажем», — сказала исполнительница Саша Летти.

«Я в ребятах уверена, потому что люблю их, они всё делают с душой. Знаю, что там они хорошо сделают свою работу, и песня у них живая», — заявила исполнительница Оля Тира.

Участники группы заверяют, что готовы к непростому состязанию.

«Мы готовы на 100%, песня тоже хорошая. Чувствуем себя очень уверено и думаем, что пробьёмся и в финал и на высокое место., — подчеркнул солист группы Сергей Яловицкий.

«Остаётся лишь надеяться на успех. Настроение хорошее, значит — всё будет хорошо», — подчеркнул саксофонист группы Сергей Степанов.

SunStroke Project выступит в первом полуфинале 9 мая под 12-м номером.

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