Бонобо оказались ближе всего к общему предку человека и шимпанзе

По данным молекулярной биологии, около восемь миллионов лет назад шимпанзе отделились от предков людей. Примерно два миллионов лет назад бонобо отделился от общего предка людей и обычных шимпанзе. В ранних исследованиях ученые рассматривали сходства и различия в ДНК бонобо и обычных шимпанзе. В новой работе антропологи сравнили мышцы этих двух видов с мышцами людей.

Ученые исследовали тела семи бонобо из Антверпенского зоопарка, погибших естественной смертью. Оказалось, что бонобо по своему строению ближе к последнему общему предку человека и шимпанзе. Дело в том, что мышечная система карликовых шимпанзе эволюционировала меньше, чем у обычных шимпанзе. Более того, между мышечной системой бонобо и человека ученые нашли 13 отличий, а между мышечной системой обычных шимпанзе и человека — 20 отличий.

Исследователи отметили, что понимание отличий между людьми и их ближайшими живыми родственниками может привести к новым прорывам в изучении здоровья человека.