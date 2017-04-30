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14:39 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал указ о награждении Киркорова Орденом Почета

Певец удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

Источник: AFP 2017
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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Певец удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент РФ направил юбиляру поздравительную телеграмму, в которой отметил, что «неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают (Киркорову — прим. ТАСС) активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах».

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