Путин подписал указ о награждении Киркорова Орденом Почета

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Певец удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент РФ направил юбиляру поздравительную телеграмму, в которой отметил, что «неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают (Киркорову — прим. ТАСС) активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах».