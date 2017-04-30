В Казахстане ожидаются заморозки

Сразу в нескольких областях Казахстана с 1 по 3 мая ожидается похолодание, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Куда можно поехать в Казахстане на майские праздники

Ночью 1—2 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, местами в Костанайской области, ночью 2—3 мая в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1−6 градусов.

Ночью 1—2 мая в Жамбылской, 2 мая в Алматинской областях сохраняются заморозки до 3 градусов. Также в связи с прогнозом дождей в период 29 апреля — 1 мая на реках Восточно-Казахстанской области ожидаются резкие подъемы уровней воды, возможны разливы и подтопления.