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15:14 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане ожидаются заморозки

Ночью 1—2 мая в Жамбылской, 2 мая в Алматинской областях сохраняются заморозки до 3 градусов.

Сразу в нескольких областях Казахстана с 1 по 3 мая ожидается похолодание, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

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Ночью 1—2 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, местами в Костанайской области, ночью 2—3 мая в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1−6 градусов.

Ночью 1—2 мая в Жамбылской, 2 мая в Алматинской областях сохраняются заморозки до 3 градусов. Также в связи с прогнозом дождей в период 29 апреля — 1 мая на реках Восточно-Казахстанской области ожидаются резкие подъемы уровней воды, возможны разливы и подтопления.

В ближайший период 30 апреля — 2 мая на реке Есиль в пределах Северо-Казахстанской области ожидаются дальнейшие подъемы уровней воды, разливы и подтопления.

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